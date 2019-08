Slutsky over Vitesse-spits: ‘Dit is heel triest’

,,Uit onderzoek is gebleken dat het weer niet goed is met zijn knie. Er zal eerst nog een second opinion volgen, voordat we officieel zeggen wat er aan de hand is. We weten nu al, dat hij er lang uit zal liggen. Of dat weer zo lang zal zijn als in het afgelopen seizoen, weet ik niet. Ik ben geen dokter. Het is een erg vreemde situatie, omdat niemand begrijpt wanneer dit nieuwe probleem is ontstaan. Hilary zelf ook niet.” De 20-jarige Gong is vorig jaar in de zomer overgenomen van Trencin en heeft tot op heden slechts acht gedeeltelijke wedstrijden kunnen spelen voor Vitesse.

Het goede nieuws voor Slutsky is dat een andere aanvaller met een zwaar blessureverleden, Charly Musonda, wel goede stappen vooruit maakt. ,,Hij wordt sterker en sterker en kan steeds meer minuten spelen. Dat ziet er goed uit. Maar een hele wedstrijd spelen komt voor hem nog te vroeg.”

Vitesse is goed aan het seizoen begonnen met vier punten uit de eerste twee duels, maar Slutsky vindt het nog te vroeg om te bepalen, of de Arnhemmers in de strijd om de derde plaats aan kunnen pikken bij clubs als AZ, FC Utrecht en Feyenoord. Er dreigen nog gevoelige aderlatingen. Zo staat Thulani Serero nog altijd op de radar bij Al Jazira, de club van Jurgen Streppel. ,,Na twee wedstrijden kun je daar nog geen conclusies over trekken. Ik vind dat we pas definitief over onze mogelijkheden en doelstellingen kunnen spreken als de transfertermijn dicht is. Tot 1 september is alles nog mogelijk. Ik reken niet op spelers die erbij komen, maar wat betreft het vertrek van spelers is alles nog mogelijk. Dat risico bestaat voor al onze bepalende spelers. Als er een goed bod komt op een speler van ons, dan moet de club daar ja op zeggen. Zo zijn de verhoudingen nu eenmaal. Ik zal blij zijn als het 1 september is en we geen speler zijn kwijtgeraakt”, aldus Slutsky, die morgenavond in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle weer kan beschikken over Riechedly Bazoer. De middenvelder miste de uitwedstrijd tegen Willem II door de rode kaart (tweemaal geel), die hij had opgelopen thuis tegen Ajax. Naar verwachting gaat de rentree in de basis van Bazoer ten koste van Jay-Roy Grot.