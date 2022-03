Mopperende Botic van de Zandschulp ten onder in Indian Wells

De eerste set ging het gelijk op. In de zesde game had Van de Zandschulp het even moeilijk, maar met enkele fraaie punten haalde hij de game toch binnen tegen de Serviër. Op dat moment van de wedstrijd had hij het wel lastig met Kecmanovic in deze toch grote wedstrijd voor de Nederlander.

De taaie Serviër maakte het Van de Zandschulp moeilijk, zonder dat er breaks in de eerste set waren, overigens. En dus ging het naar een tie-break. Een ongelukkige netbal bezorgde Van de Zandschulp net geen minibreak.

Mopperen

Die tegenslag leek hij slecht te kunnen verwerken, want een op het oog negatieve Van de Zandschulp zag Kecmanovic uitlopen naar 7-3 en dus de winst van de eerste set. Eigenlijk mopperde hij zichzelf uit de tie-break. Hij was niet tevreden over zijn eigen spel.

In de derde game van de tweede set was daar de eerste break van de wedstrijd en die was voor Kecmanovic. Van de Zandschulp ging na die break hulp vragen van de umpire, want er was iets aan de hand met zijn rechtervoet. Het leek er sterk op dat hij last had van een blaar, iets dat hem duidelijk hinderde bij de wedstrijd.

Niet bolwerken

De Nederlander, die in de vorige ronde verrassend won van Felix Auger-Aliassime, kon het daarna eigenlijk niet meer bolwerken. Even leek hij tegen een dubbele break aan te gaan kijken, maar hij vocht zich terug naar 3-2.

Maar ’BvdZ’ kon eigenlijk heel de wedstrijd geen vuist maken op de services van zijn opponent. Toch kreeg hij zowaar twee breakpunten bij een 4-3 achterstand, en zijn tweede was raak met een schitterende forehand: 4-4. Het stond ’gewoon’ weer gelijk, mentale veerkracht was er wel degelijk. De game erna pakte hij direct ook zijn eigen servicegame: 5-4.

Toch kreeg de Serviër bij 5-5 weer drie breakpoints en een van deze kansen benutte hij dan ook 6-5 en dus mocht hij gaan serveren voor de wedstrijd. Kecmanovic wist dit buitenkansje te pakken: game, set and match.

Berrettini

In de achtste finales speelt de Serviër tegen Matteo Berrettini. De Italiaanse nummer 6 van de wereld versloeg in de derde ronde de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris: 6-4 7-5. Het is de eerste keer dat de 25-jarige Berrettini in Indian Wells bij de laatste zestien spelers zit. Het is zijn vierde deelname.

Bij het vrouwentoernooi bereikte Simona Halep de kwartfinales door in de achtste finales te winnen van haar landgenote Sorana Cirstea (6-1 6-4). Halep treft nu de Kroatische Petra Martic.