Robert Lewandowski helpt FC Barcelona aan vliegende start

Robert Lewandowski was de grote uitblinker aan Barça-zijde. De Poolse spits was in Camp Nou goed voor hattrick. De andere twee Spaanse doelpunten werden door Franck Kessié en Ferran Torres voor hun rekening genomen. Jan Sykora was tussendoor trefzeker namens de Tsjechen.

Met zijn drie doelpunten zorgde Lewandowski voor een unicum. De spits werd de eerste voetballer ooit in de Champions League die voor drie verschillende teams een hattrick maakte. Eerder speelde hij voor Borussia Dortmund en Bayer München.

Bayern München

Datzelfde Bayern, waar Lewandowski afgelopen zomer afzwaaide, won op bezoek bij Internazionale met 0-2. Leroy Sane zette de Duitsers in de eerste helft op voorsprong. Een eigen doelpunt van Danilo D’Ambrosio zorgde na rust voor de beslissing. Bij Bayern begon Matthijs de Ligt in de basis. Een kwartier voor tijd ging de verdediger, met geel op zak, naar de kant gehaald. Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui zaten negentig minuten op de bank.

Doelman André Onana, afgelopen zomer overgenomen van Ajax, maakte zijn officiële basisdebuut bij Inter. Denzel Dumfries deed zeventig minuten mee bij de Italianen. Stefan de Vrij viel twintig minuten voor tijd in.