Programma WK atletiek: marathonloper Nageeye op jacht naar medaille

De 33-jarige Nageeye behoort zondag tot de favorieten voor het goud. De Nederlandse atleet verraste vorig jaar op de Olympische Spelen met zilver en won dit voorjaar de marathon van Rotterdam in een Nederlands record van 2.04.56. Hij heeft in Amerika wel stevige concurrentie. De Keniaanse wereldkampioen Eliud Kipchoge is de enige wereldtopper die niet van de partij is in Eugene. Vanwege de hitte wordt het startschot al om 06.15 uur gegeven (15.15 uur Nederlandse tijd).

Meerkamp

Vanaf 19.35 uur starten Vetter en Oosterwegel hun meerkamp. De 29-jarige Vetter wil hoge ogen gooien in Amerika. In 2016 kende de atleet haar doorbraak met het veroveren van de Europese titel. Het jaar daarop legde ze beslag op de bronzen plak tijdens het WK. In Tokio veroverde ze op de Spelen afgelopen jaar een zilveren medaille. De 24-jarige Oosterwegel verraste daar vriend en vijand door het brons op haar naam te schrijven.

Anouk Vetter (l) en Emma Oosterwegel (r) starten zondag hun WK. Ⓒ ANP/HH

Programma zondag 17 juli 2022

15.15 uur - (m) Marathon met Abdi Nageeye

19.35 uur: - (v) 100 meter horden zevenkamp met Emma Oosterwegel en Anouk Vetter

20.05 uur - (m) 400 meter series met Liemarvin Bonevacia

20.35 uur - (v) Hoogspringen zevenkamp met Emma Oosterwegel en Anouk Vetter

21.00 uur - (m) 400 meter series met Lieke Klaver en Eveline Saalberg

22.00 uur - (m) 10 kilometer finale

22.45 uur - (v) Kogelstoten zevenkamp met Emma Oosterwegel en Anouk Vetter

