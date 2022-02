YouTuber Bas Tietema krijgt profcontract bij Belgische wielerploeg

Tietema gold als groot wielertalent en maakte indruk bij de beloften, totdat een ernstige huidallergie een einde maakte aan zijn wielerambities. Hij begon na het beëindigen van zijn carrière al snel met een eigen YouTube-kanaal, dat in de loop der tijd steeds populairder werd. Het kanaal heeft inmiddels 120.000 volgers.

Afgelopen najaar startte hij een traject om alsnog profwielrenner te worden. „Bas heeft ons in september over zijn droom verteld om weer profwielrenner te worden. Het was voor iedereen duidelijk dat daarin nog veel werk te doen was en het leek eerlijk gezegd te ver weg”, zegt algemeen manager Christophe Brandt van Bingoal-Pauwels.

„Bij het trainingskamp in december heeft hij ons echter verbaasd. Bas heeft in korte tijd gigantische stappen gemaakt, we vertrouwen dat hij een waardevolle toevoeging zal zijn voor onze ploeg. Hij kan rap aankomen en snelle mannen helpen in een finale, we zijn dan ook heel benieuwd waar zijn grenzen liggen.”