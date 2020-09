Merijn Zeeman (Jumbo-Visma) kapot van uitsluiting in Tour

Merijn Zeeman Ⓒ ANP / HH

Sportief directeur van Jumbo-Visma (en ploegleider in de koers) Merijn Zeeman is er kapot van dat hij uit de Tour de France is gezet. Dit is gebeurd na ’intimidatie, handtastelijkheden en incorrect gedrag naar de UCI-commissarissen in de race,’ viel te lezen in het dagelijks verspreide communiqué.