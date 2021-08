Scout John Steen Olsen: ’Mohamed Daramy jongen met goed karakter’

John Steen Olsen is oud-prof van onder andere FC Utrecht en Feyenoord, en als scout van Ajax in Scandinavië al sinds jaar en dag een belangrijke schakel in de geweldige ingang die de Amsterdamse club heeft in landen als Zweden en Denemarken. Steen Olsen (78), die eerder betrokken was bij de komst van spelers als Zlatan Ibrahimovic, Christian Eriksen en Kasper Dolberg, denkt dat Daramy weer een pareltje kan worden.

,,Ik vind hem een fantastische speler, op deze jonge leeftijd al een van de beste spelers in de Superligaen. Hij is technisch goed en zijn snelheid is een groot wapen. Hij maakt veel loopacties in de diepte. Kortom, een jongen met veel kwaliteit. Anders hadden we hem ook niet gekocht natuurlijk. Wat ik altijd belangrijk vind, is dat het ook een sympathieke jongen met een goed karakter is. Ik ben heel trots dat er weer een speler vanuit Denemarken naar Ajax gaat”, aldus Steen Olsen.