Björn Kuipers kan gaan kwartetten met zijn Gouden Kaarten

Twee jaar geleden evenaarde Kuipers recordhouder Roelof Luinge, die driemaal de prijs voor de beste scheidsrechter in ontvangst mocht nemen. Ook in de seizoenen 2014/2015 en 2016/2017 kwam de tukker als nummer één uit de strijd.

Een dag na de slotronde van de competitie, waarin Kuipers actief was bij FC Utrecht-PSV, was de toparbiter alweer aan de slag in zijn supermarkt in Oldenzaal, waar hij de werkzaamheden even onderbrak om stil te staan bij de winst van zijn vierde Gouden Kaart.

„Het blijft altijd mooi om waardering te krijgen in de vorm van een prijs. Zeker als ik zie wat voor oud-topvoetballers de klassementen hebben samengesteld. Ik vind dat we ook een prima seizoen hebben gehad als team. Zowel nationaal als internationaal. We zijn blessurevrij gebleven, superfit en hebben vrijwel geen VAR-momenten gehad in ons seizoen. Internationaal hebben we ons doel bereikt met het maximaal haalbare: een halve finale in de Champions League. We hebben voor de vierde keer de bekerfinale mogen doen, wat ik ook heel mooi vond. En dan komt er nog een EK achteraan, waar voor het eerst twee Nederlandse scheidsrechters actief zullen zijn. Dat is heel uitzonderlijk en bijzonder eervol.”

De vierde Gouden Kaart-trofee die de toparbiter later dit jaar op een feestelijke bijeenkomst in ontvangst gaat nemen, is zeer welkom in huize Kuipers. „Dat zijn mooie prijzen die je kunt verdienen in een carrière als scheidsrechter. Deze krijgt zeker ook weer een mooi plekje bij ons thuis.”