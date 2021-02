Een treffer genoeg voor zege FC Groningen tegen Fortuna Sittard

Fortuna Sittard zit al maanden in een goede flow en had voordat het in het hoge noorden aantrad vier van de laatste vijf wedstrijden gewonnen. De Limburgers versterkten zich afgelopen ook nog met doelman Piet Velthuizen, die tegen de Groningers in de basis mocht beginnen.

Abraham trof doel in de 50e minuut, op aangeven van Tomas Suslov. Hij was direct na rust in het veld gekomen voor de geblesseerde Jørgen Strand Larsen. FC Groningen blijft de nummer 6 van de Eredivisie, met een achterstand van 1 punt op het als vijfde geklasseerde Feyenoord dat zondag nog tegen AZ speelt. Fortuna staat negende in de Eredivisie.

Teleurstellend debuut

Fortuna Sittard was in de eerste helft de gevaarlijkste ploeg. Lisandro Semedo kreeg een mooie kans om het overwicht van zijn ploeg te belonen. De aanvaller schoot echter naast. Voor Velthuizen werd het een teleurstellend debuut. Hij viel al na 22 minuten uit, met ogenschijnlijk een hamstringblessure. Hij werd vervangen door Alexei Koselev, die Fortuna Sittard mogelijk gaat verlaten.

Abraham dacht FC Groningen in de slotfase op 2-0 te zetten. Zijn tweede doelpunt werd echter afgekeurd op advies van de videoscheidsrechter, die zag dat Alessio Da Cruz buitenspel stond.

FC Groningen staat daar de overwinning stevig op de zesde plaats in de Eredivisie en kan de komende weken naar boven kijken. Al wacht er komende zondag wel een zware wedstrijd met Ajax-uit.

