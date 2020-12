Voetbalster Megan Rapinoe gaat ook op Olympische Spelen door met protesteren

De 35-jarige Rapinoe vindt dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de controversiële ’Rule 50’, waarin staat dat geen politieke en religieuze gebaren worden getolereerd op de Spelen, beter kan afschaffen.

„Ze hadden deze regel nooit moeten invoeren”, zegt Rapinoe in een interview met het Duitse persbureau DPA. „Dat was duidelijk kortzichtig en dom. Ik zou dus zeggen: denk er nog eens wat beter over na. Atleten zullen protesteren en zich laten horen. Ik denk dat we het punt voorbij zijn dat dit zelfs maar een vraag is. Er komen sporters vanuit de hele wereld naar de Spelen en de beweging voor sociale rechtvaardigheid en fundamentele mensenrechten heeft zich over de wereld verspreid.”

Aanpak coronavirus

Rapinoe, één van de beste voetbalsters ter wereld, staat bekend om haar uitgesproken mening over tal van onderwerpen. Zo sprak de Amerikaanse zich al vaak uit over de in haar ogen grote ongelijkheid tussen het mannen- en vrouwenvoetbal. Rapinoe bekritiseert ook de Amerikaanse aanpak van het coronavirus. „We hadden het niet slechter kunnen doen.”

De aanvalster werd vorig jaar, nadat ze met ’Team USA’ de wereldtitel had geprolongeerd door Oranje in de finale met 2-0 te verslaan, uitgeroepen tot beste voetbalster ter wereld. Dit jaar kwam Rapinoe amper in actie. Ze speelde in maart haar laatste wedstrijd. Rapinoe wil volgende maand haar rentree maken en dan toewerken naar de Spelen van Tokio. „Ik moet toch weer een keer gaan beginnen. Ik hoorde dat de trainingskampen met de nationale ploeg heel veilig waren, iedereen voelde zich daar prettig bij en niemand raakte besmet. Dat geeft een goed gevoel.”