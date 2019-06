’Real wil weer grote slag slaan’

De 26-jarige Pogba heeft nog een contract voor twee seizoenen bij The Mancunians. United betaalde in 2016 105 miljoen euro aan Juventus voor de Fransman, die vorig jaar de wereldtitel veroverde met zijn land.

Zidane ziet het zitten

Zinedine Zidane maakt eerder al duidelijk dat hij zijn landgenoot dolgraag aan de selectie van Real Madrid zou willen toevoegen. Ook voorzitter Florentino Perez ziet een overstap van Pogba helemaal zitten, maar begrijpt ook dat een transfer niet zomaar tot stand zal komen. Eerder deze week haalde Real Eden Hazard van Chelsea.

Pogba liep met United afgelopen seizoen plaatsing voor de Champions League mis. In de Premier League doet de drievoudig winnaar van de Europa Cup 1/Champions League al jaren niet meer mee als de prijzen worden verdeeld. In 2017 won Pogba met United wel de Europa League. In de finale werd Ajax met 2-0 verslagen.

Pogba zou op dit moment nog niet van plan om een transfer te forceren. De 1 meter 91 lange voetballer zou ook kunnen rekenen op de belangstelling van PSG, dat de beste papieren heeft voor het aantrekken van Ajacied Matthijs de Ligt. Pogba heeft Mino Raiola als zaakwaarnmer. De Nederlander heeft ook De Ligt onder zijn hoede.

