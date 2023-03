Premium Het beste van De Telegraaf

’Lastige liefde’ bij Mercedes, maar Toto Wolff gelooft in behouden Lewis Hamilton

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Teambaas Toto Wolff met meervoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Ⓒ ANP/HH

JEDDAH - Om nou te zeggen dat het onrustig is bij het team van Mercedes is een beetje overdreven, maar dat het wel eens gezelliger geweest bij de renstal moge duidelijk zijn. Na acht constructeurstitels op een rij neemt de gewezen succesformatie dit jaar de derde plek in de paddock en pitstraat in, achter Red Bull en Ferrari. Teambaas Toto Wolff predikt ondanks lastige situatie rust en gelooft niet dat de op een achtste wereldtitel azende Lewis Hamilton, met een aflopend contract op zak, op zoek gaat naar een ander team voor 2023.