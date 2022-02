Premium Het beste van De Telegraaf

Sensationele Kjeld Nuis blijft om twee redenen in Peking: ’Anders krijg ik heel Nederland over me heen’

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Kjeld Nuis schreeuwt het uit na zijn olympische winst op de 1500 meter. Ⓒ AFP

PEKING - „Doe gewoon twee armpjes op je rug en dan beuken naar de finish. Dan ben je gewoon de beste.” Dat had team- en kamergenoot Ireen Wüst voorafgaand aan zijn 1500 meter tegen Kjeld Nuis gezegd. De titelverdediger volgde haar advies op en de voorspelling kwam uit. Nadat de buit binnen was, sprintte de kampioen op zijn gymschoenen over het ijs richting Wüst en zijn andere teamgenoten op de tribune. „Een machtig moment.”