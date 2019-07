Van Bommel: ’Wij zijn beter dan Basel’

Volgens de oefenmeester kwam PSV ’er wel regelmatig goed doorheen’. „Zeker als we de controle hadden. Wij krijgen kansen uit voetbal, zij uit opportunisme. Daar hebben zij ook de spelers voor. Wij krijgen de eerste helft een hele goede kans en ook eentje in de tweede helft. Zij hebben in twee wedstrijden vier doelpunten gemaakt uit vijf of zes kansen. Qua voetbal waren wij beter dan Basel. Dan moet je het wel afmaken”, zei Van Bommel.

Slimmer

„Dat zij slimmer zijn dan wij, is misschien wel het juiste woord”, vervolgde hij. „Het uitlokken van een vrije trap, het wegschieten van een bal. Dat moeten we snel leren. Het zijn de details waar het om draait.” Basel was dinsdag met 2-1 te sterk. PSV won eerder in Eindhoven met 3-2.

Ondertussen wacht komende zaterdagavond de competitieopening middels de uitwedstrijd bij FC Twente. „We hebben drie dagen, er zit niets anders op dan door te gaan. De competite komt eraan. En dan volgende week weer Europa League. Het is even wennen, maar ook niet zo. Het zij zo.”

Bekijk ook: Van Wolfswinkel bezorgt PSV Europese kater

Bekijk ook: Herbeleef hier de uitschakeling van PSV in de Champions League

witserland. ”