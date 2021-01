Gary Anderson schakelt Dirk van Duijvenbode uit op WK darts

Van Duijvenbode begon sterk aan zijn partij tegen Anderson. De Westlander brak zijn opponent in de eerste leg en pakte via een 3-1 in legs direct de eerste set af van de tweevoudig wereldkampioen. Maar Anderson liet zich niet kennen en herhaalde (eveneens met 3-1) het kunstje van Van Duijvenbode.

Na de pauze na de tweede set was het de vraag of Van Duijvenbode net zo sterk aan de set van Anderson zou kunnen beginnen als dat hij aan het begin van de wedstrijd had gedaan, maar niets bleek minder waar. De Schot was oppermachtig en nam via drie gewonnen legs een 2-1 voorsprong.

Geen beterschap

In set 4, waar Van Duijvenbode zelf mocht beginnen, toonde hij geen tekenen van beterschap. Anderson won opnieuw met 3-0 en de moedeloosheid werd steeds wat meer zichtbaar op het gezicht van de man die zoveel indruk had gemaakt in de duels met Badley Brooks, Cross, Adam Hunt en Durrant.

Ook de pauze na de vierde set hielp Van Duijvenbode niet terug in de wedstrijd. Anderson hield zijn eerste leg en brak via een 131-finish in Van Duijvenbode zijn leg eigenlijk ook een beetje het laatst overgebleven moraal van de Nederlander. Die pakte na tien verloren legs in de vijfde set wel eindelijk zelf weer eens een leg, maar Anderson kwam toch met 4-1 voor.

In de zesde set maakte de Schot het vervolgens netjes af, al probeerde Van Duijvenbode zich nog wel terug te knokken. Nadat Anderson de eerste leg had gewonnen, pakte Van Duijvenbode een 2-1 voorsprong. Die kon hij echter niet omzetten in setwinst. Anderson herpakte zich met twee gewonnen legs en dús de wedstrijd. Hij speelt in de halve finale tegen de winnaar van het duel tussen Michael van Gerwen en Dave Chisnall.

Eerdere stunts Van Duijvenbode

Van Duijvenbode schakelde eerder op het WK ex-wereldkampioen Cross uit. In een thriller trok Aubergenius toen via een allesbeslissende laatste leg aan het langste eind. Dat deed hij via een fenomenale 99-finish. Ook zijn ontmoeting met Premier League-winnaar Durrant in de achtste finales werd pas in de allerlaatste leg beslist. Opnieuw bleef Van Duijvenbode koelbloedig, waarna zijn rake dubbel 6 hem een plek bij de beste acht van het WK opleverde.

Tussendoor had Van Duijvenbode in de derde ronde tegen Adam Hunt indruk gemaakt met een gemiddelde van 104,09 en een 4-0 zege. Bij zijn eerste optreden in Alexandra Palace had hij juist nog een 0-2 achterstand in sets omgebogen tegen jeugdwereldkampioen Bradley Brooks. Die partij won hij met 3-2 in sets. Aan veerkracht geen gebrek bij Van Duijvenbode, die dit jaar zijn absolute doorbraak beleefde. Zo bereikte hij in oktober verrassend de eindstrijd van de World Grand Prix, waarin hij uiteindelijk zijn meerdere moest erkennen in Gerwyn Price. Zo stond de geboren Katwijker aan het begin van het jaar nog buiten de top-64, na het WK zal hij zijn terug te vinden in de top-32.

Van Gerwen later in actie

Michael van Gerwen speelt later op vrijdagavond in de kwartfinales tegen Dave Chisnall. De 31-jarige Vlijmenaar ontsnapte bij de laatste zestien aan een voortijdige uitschakeling. Tegen Joe Cullen overleefde de drievoudig wereldkampioen twee wedstrijdpijlen en won uiteindelijk ternauwernood met 4-3 in sets. Eerder in het toernooi maakte ’Mighty Mike’ indruk met gemiddelden van 108.98 en 106,85, waarmee hij respectievelijk Ryan Murray en Ricky Evans versloeg.

Eerder op de vrijdagmiddag verzekerde ook Stephen Bunting zich van een plaats bij de laatste vier. Hij was met 5-3 te sterk voor Krzysztof Ratajski en speelt zaterdag tegen de winnaar van het duel tussen Price en Daryl Gurney.