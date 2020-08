Remco Evenepoel geraakt door onderzoek UCI: ’Heb in de armen van mijn vader gehuild’

De internationale wielerunie UCI startte een onderzoek naar Davide Bramati (sportief directeur Deceuninck-QuickStep). Op beelden was te zien hoe Bramati iets uit de achterzak van Evenepoel haalde, toen de renner met gebroken bekken op de grond lag na zijn zware crash op 15 augustus.

Teammanager Patrick Lefevre begreep er helemaal niks van en uitte al eerder in zijn column in Het Nieuwsblad zijn onvrede. „Wat is er gebeurd? Bramati is na de val van Remco afgedaald in het ravijn en heeft alle ’harde’ voorwerpen verwijderd om hem van bijkomende blessures te vrijwaren”, schrijft Lefevre, die daarmee zijn renner een hart onder de riem wilde steken.

Het nieuws over het onderzoek bereikte ook Evenepoel, die in het ziekenhuis ligt en hard werkt aan zijn revalidatie. „Ik zal eerlijk zijn”, begint de Belg zijn bericht op Twitter. „Ik heb deze ochtend (zaterdag, red.) in de armen van vader gehuild. Dat is hoe SHIT ik mij voelde. Ik was voor mijn leven aan het vechten op dat moment. Mijn team heeft alleen maar zijn best gedaan voor mij.”