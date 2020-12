Ten Hag: ’Lille een stevige loting, we hadden het makkelijker kunnen treffen’

Dat concludeerde trainer Erik ten Hag na de koppeling aan Lille, de huidige koploper in Frankrijk. „Het is een stevige loting, zeker voor een geplaatste ploeg zoals wij”, zegt Ten Hag.

Ajax speelt op donderdag 18 februari om 21.00 uur de uitwedstrijd in Frankrijk. Een week later, op donderdag 25 februari om 18.55 uur, volgt de return in de Johan Cruijff ArenA. „Onder de clubs die we konden treffen, zaten op papier makkelijkere tegenstanders dan Lille, dat is duidelijk”, oordeelde Ten Hag.

Ajax nam het vorig seizoen in de groepsfase van Champions League ook al op tegen Lille. Toen werd er thuis (3-0) en uit (0-2) van de Noord-Fransen gewonnen. „Daar putten we vertrouwen uit. Ik kijk er erg naar uit, want het is een mooi affiche”, liet Ten Hag weten.

Voor het eerste duel in Lille is Ryan Gravenberch geschorst. De middenvelder moest vorige week in de afsluitende groepswedstrijd in de Champions League tegen Atalanta (0-1) het veld verlaten na zijn tweede gele kaart. „Het is zaak dat we verder een fitte selectie tot onze beschikking hebben. We moeten twee goede dagen hebben om Lille te verslaan, maar gaan er alles aan doen om de achtste finale te bereiken”, besloot Ten Hag.

