Foto: volleyballen mét de supermaan

„We houden ons echt aan alle voorschriften en waren maar met z’n drieën op het strand”, vertelt Brouwers. „Er was niemand in de buurt. We moesten even wachten tot de maan hoog genoeg stond voor de juiste foto’s, dus dat was even klappertanden in onze hemdjes en korte broeken. Maar het resultaat is echt bijzonder.”

De volle maan staat deze dagen dicht bij de aarde en was de afgelopen nachten goed zichtbaar door de heldere hemel.