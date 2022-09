Ziyech fleurt rentree voor Marokko op met winst

Ziyech werd in de slotfase gewisseld, net als Sofyan Amrabat. De aanvallende middenvelder van Chelsea maakte onder de nieuwe bondscoach Walid Regragui zijn rentree in het Marokkaanse elftal. Ziyech ontbrak lang in de nationale ploeg vanwege een conflict met de vorige bondscoach Vahid Halilhodzic. Ook Noussair Mazraoui keerde vrijdag onder Regragui terug in het Marokkaanse elftal. Ook deze oud-speler van Ajax had ruzie met Halilhodzic. Marokko doet eind dit jaar mee aan het WK in Qatar, Chili ontbreekt daar.

Brazilië versloeg Ghana in Le Havre met 3-0. Marquinhos opende al in de 9e minuut de score, waarna de vijfvoudig wereldkampioen via twee goals van Richarlison nog voor rust verder uitliep. Oud-Ajacied Antony kwam na ruim een uur spelen in de ploeg voor Vinicius Junior. Bij Ghana werd Ajacied Mohammed Kudus in de slotfase gewisseld.