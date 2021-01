Zdenek Stybar verrast met start op WK veldrijden

Stybar is drievoudig wereldkampioen veldrijden. De Tsjech, 35 jaar, veroverde die titels in 2010, 2011 en 2014. Daarna werd hij een succesvol wegrenner met onder meer etappezeges in de Tour de France en de Ronde van Spanje. Ook won Stybar de Omloop Het Nieuwsblad en de E3 BinckBank Classic.

„Het was niet gepland, maar de zaken zijn veranderd. Veldrijden is nu eenmaal mijn passie. Ik kreeg de kriebels in mijn buik toen ik de afgelopen weken naar de veldritten op televisie keek. Ik wil dolgraag meedoen”, aldus Stybar.

Het is nog maar de vraag wat zijn kansen zijn op een vierde wereldtitel. Deze winter reed Stybar nog geen enkele cross en de 35-jarige Tsjech heeft net een stage achter de rug met de wegploeg van Deceuninck - Quick-Step.

„Het parcours is niet te technisch en geschikt voor krachtrijders, dus dat is goed voor mij. Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn de onbetwiste favorieten voor het goud, maar de strijd om brons ligt wat mij betreft open”, meent Stybar.

Het is overigens onzeker of het WK veldrijden komend weekeinde in Oostende wel doorgaat. Dat liet burgemeester Bart Tommelein afgelopen zondag weten nadat bekend is geworden dat minimaal 16 inwoners van de Belgische kustplaats besmet zijn geraakt met de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus.

Van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado werden vorig jaar wereldkampioen. Het WK veldrijden zou al zonder publiek worden verreden.