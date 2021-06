Aftrap bij Engeland-Kroatië belooft apart moment te worden

Waar de Engelsen op Wembley na het eerste fluitsignaal zullen knielen om hun solidariteit met de strijd tegen racisme te tonen, is duidelijk geworden dat de Kroaten rechtop blijven staan. Dat meldt The Athletic. Een woordvoerder van de Kroatische bond wijst erop dat knielen volgens de richtlijnen van de UEFA niet verplicht is.

Het valt bovendien niet uit te sluiten dat de Engelse fans hun eigen spelers wederom zullen trakteren op een fluitconcert. Dat gebeurde ook al rond de twee meest recente oefenwedstrijden tegen Oostenrijk en Roemenië.

Bondscoach Gareth Southgate knielt mee met zijn spelers. Ⓒ BSR Agency

Ondanks de onvrede bij een gedeelte van de achterban heeft de selectie van Gareth Southgate aangeven dat het vastberaden is om voor elk EK-duel te blijven knielen. De bondscoach stelde eerder al teleurgesteld te zijn in het gefluit van de fans. Voor hem en de spelers ’voelde het als kritiek’.

„We kunnen niet ontkennen wat er is gebeurd”, aldus Southgate, die met zijn ploeg in de groepsfase tegen Kroatië, Tsjechië en Schotland speelt „Maar wat het allerbelangrijkste is voor mij, is dat de zwarte spelers in ons selectie zich gesteund voelen door hun teamgenoten en de staf.”

Bij het duel tussen Hongarije en Ierland zorgde het knielen voor een grimmige sfeer in het stadion. Ⓒ BSR Agency

Boedapest

Afgelopen dinsdag ontstond bij het oefenduel tussen Hongarije en Ierland in Boedapest een grimmige sfeer toen de bezoekende spelers na de aftrap knielden. De 7.000 fans in het Szusza Ferenc Stadion trakteerde de Ieren daarop op een massaal boegeroep.

De Hongaarse voetballers bleven staan, al toonden zij enige solidariteit door naar het ’Respect’-logo op hun shirt te wijzen. Boedapest is evenals onder meer Londen en Amsterdam een van de speelsteden tijdens dit EK.