Lewis Hamilton: ’Zondag meer werk te doen op de baan’

„We zijn op de goede weg. Ik denk niet dat we nog veel kunnen doen, al vinden we altijd nog wel iets in aanloop naar de kwalificatie. Ik verwacht dat ik zondag op de baan meer werk te doen heb”, aldus Hamilton, doelend op zijn gridstraf van tien plaatsen naar aanleiding van een motorwissel.

Hij wordt namelijk een flinke kluif om de McLarens en de Alpines in te halen, zo verwacht Hamilton. „Die teams hebben zich gedurende het seizoen flink verbeterd. Daarom is het voor mij belangrijk om morgen pole te pakken. Op die manier start ik niet te ver van achteren en is het makkelijker om de schade beperkt te houden.”

Hamilton reed vorig jaar in Turkije vanaf een zesde plaats naar een overwinning en sleepte op die manier ook zijn zevende wereldtitel in de wacht. Desondanks had hij van het racen an sich nou niet bepaald genoten. Door nieuw asfalt en hevige regenval had het circuit elf maanden geleden veel weg van een glijbaan. Inmiddels is dat probleem verholpen, zo ondervond Hamilton vrijdag. „De baan voelt echt totaal anders aan. Ik wist in aanloop naar dit weekeinde niet zo goed wat ik moest verwachten, maar wauw, er is nu zóveel meer grip. Het was zelfs een beetje intens, moet ik zeggen, maar dat vind ik alleen maar mooi. Het is nu veel leuker om hier te rijden.”

Hamilton rekent hoe dan ook op een interessante race. Of het nou gaat regenen - zoals her en der wordt voorspeld - of niet. „De banden slijten hier behoorlijk snel. Mocht het droog blijven, dan denk ik niet dat we veel een-stoppers gaan zien, eerder twee-stoppers. En dat maakte de race natuurlijk extra interessant”, besloot Hamilton, die aangaf nog steeds last te hebben van zijn nek, nadat hij op Monza crashte met Verstappen. „Ik loop er al een paar weken mee. Ik moet nu even rusten. ”

