Velzeboer wint in Dordrecht 500m, emotionele Schulting ’slechts’ brons op 1000m

Velzeboer grijpt met haar derde overwinning op de 500 meter ook de eindzege in het wereldbekerklassement op deze afstand. De leidster in het tussenklassement, de Poolse Natalia Maliszewska, werd in de halve finales uitgeschakeld na een valse start.

„Ik wilde heel graag weer winnen, zeker nadat ik er zaterdag zo dichtbij was”, zei Velzeboer bij de NOS. „Met dit publiek erbij, dat geeft zo veel extra’s. Ik wilde het heel graag hier doen. En als het dan lukt, is dat supervet. Ik ging volle bak en dacht: nog meer gas erop en vasthouden tot het einde.”

Velzeboer is over een paar weken bij de WK shorttrack in Zuid-Korea titelverdediger op de 500 meter. „Ik ga nu even bijkomen van deze wereldbeker, maar dit geeft natuurlijk een hoop zelfvertrouwen.”

Bij de mannen pakte de Chinees Lin Xiaojun de zege op de 500 meter. Itzhak de Laat won de B-finale.

Schulting sluit wereldbeker Dordrecht af met brons op 1000 meter

Suzanne Schulting heeft bij de wereldbekerfinale in Dordrecht ook naast de zege gegrepen op de 1000 meter. De 25-jarige Friezin moest op de tweede 1000 meter genoegen nemen met de derde plaats. Ze moest de Canadese Courtney Sarault en Kim Gilli uit Zuid-Korea voor zich dulden.

Schulting moest zaterdag al genoegen nemen met zilver op de 1500 meter achter de Belgische Hanne Desmet. Met vier zeges op de 1000 meter en nu een derde plaats won ze het eindklassement op de 1000 meter wel overtuigend. De drievoudig olympisch kampioene greep ook met overmacht het overall klassement van de wereldbeker.

Schulting moest de teleurstelling even verbijten na afloop na haar eerste ’nederlaag’ op de 1000 meter in de wereldbeker. „De afgelopen twee weken vallen me ontzettend zwaar. Het gaat mentaal minder. Ik voel me goed op het ijs en het trainen gaat ontzettend lekker, maar ik voel de afgelopen dagen dat ik dat laatste zetje mis”, zei de Friezin bij de NOS.

De race ging volgens Schulting lang perfect. „Met drie rondjes te gaan ging ik op kop en normaal kan ik dan doorversnellen en het afmaken. Nu mis ik dat. Het is heel lastig te accepteren dat je iets niet hebt wat je heel goed kan. Het doet heel erg pijn dat ik dat laatste beetje power mis.”

Geëmotioneerd gaf ze ook toe dat de druk haar soms even te veel wordt. „Dat is de druk die ik mezelf opleg. Er ligt altijd druk. Iedereen verwacht dat ik wel even een gouden medaille haal. En dat wil ik ook graag in eigen huis doen.”

De mindere resultaten dit weekend brengen haar echter niet aan het twijfelen. „Ik heb even rust nodig tot de WK”, aldus Schulting, die afgelopen week net als Sjinkie Knegt kritiek had geuit op bondscoach Niels Kerstholt. „Ik denk dat ik de twijfels het niet moet laten overnemen. Ik zit er met Niels heel goed in en we hebben besproken hoe we het gaan doen richting de WK. Dat is het belangrijkste.”

De zege bij de mannen ging naar Park Ji-won. De Zuid-Koreaan boekte zijn negende wereldbekerzege van dit seizoen. Knegt eindigde als derde in de B-finale.

Veelbesproken Sjinkie Knegt mist in Dordrecht ook finale 1000m

Shorttracker Sjinkie Knegt is bij de wereldbekerfinale in Dordrecht verwezen naar de B-finale op de 1000 meter. De 33-jarige Fries eindigde als derde in zijn halve finale.

Alleen de beste twee en de snelste nummer 3 plaatsten zich voor de A-finale. De Italiaan Luca Spechenhauser was in de tweede halve finale net iets sneller dan Knegt.

Sjinkie Knegt Ⓒ ANP/HH

De shorttracker had een week eerder bij de wereldbekerwedstrijden in de Duitse stad Dresden nog zilver gepakt op de 1500 meter. Dat was Knegts eerste medaille in de wereldbeker sinds december 2018. Bij de wereldbeker in Dordrecht lukte het Knegt zaterdag niet de finale te halen op de 1500 meter. Ook op de aflossing miste hij met het team de finale.

Zooitje ongeregeld

Knegt had donderdag nog een officiële waarschuwing van de schaatsbond (KNSB) gekregen vanwege zijn uitlatingen over de aanpak van bondscoach Niels Kerstholt. De shorttracker had het woensdag tijdens een persdag over een „zooitje ongeregeld.” Zaterdag wees Knegt na het mislopen van de finale op de aflossing nog eens erop dat de shorttrackers inhoud tekort komen.