Jeffrey van As nieuwe technisch directeur Roda JC

Eerder had Van As (47) vergelijkbare rollen bij NAC Breda en ADO Den Haag. Hij speelde zelf voor NAC, ADO én MVV Maastricht. Sinds de zomer van 2019 zat Roda JC, na het vertrek van Harm van Veldhoven, zonder TD. Van As vertrok in december als manager voetbalzaken bij ADO.

Roda maakt een moeilijke periode door. De club staat momenteel 18e in de Keuken Kampioen Divisie. Vorige week werd trainer Jean-Paul de Jong weggestuurd.