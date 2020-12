WK darts, dag 9: Jermaine Wattimena moet aan de bak

Premium Nieuws

Dimitri Van den Bergh: ’Door Peter Wright een ander persoon geworden’

„Following my dreams” staat getatoeëerd op de linkeronderarm van Dimitri Van den Bergh. De ultieme droom van de 26-jarige Antwerpenaar is het WK darts winnen. The Dream Maker is één van de favorieten. Met dank aan zijn pa, die hem in tranen opraapte. Met dank aan de extravagante wereldkampioen Peter...