WK darts: Gary Anderson en Mensur Suljovic winnen en treffen elkaar

Wint Wattimena, dan zijn er vijf Nederlanders die verder gaan in Alexandra Palace. Michael van Gerwen, Danny Noppert, Vincent van der Voort en Dirk van Duijvenbode slaagden er al eerder in de volgende ronde te bereiken.

Van Gerwen keek met bijzondere belangstelling kijken naar de openingspartij van de middagsessie, toen Ricky Evans en Mickey Mansell het tegen elkaar opnamen. De winnaar van de partij, Evans, werd de volgende horde voor van Van Gerwen op weg naar de gewenste wereldtitel.

Gary Anderson

Gary Anderson plaatste zich woensdag met de nodige moeite voor de derde ronde. De Schot versloeg de Let Madars Razma met 3-1. De wereldkampioen van 2015 en 2016 brak zijn opponent direct in de eerste leg, al ging dat uiterst moeizaam. Aan de beslissende dubbel gingen zes missers vooraf.

Hoewel Anderson het heft in handen had, liep het niet bij de Schot, die Razma nog bijna terug in de wedstrijd liet komen in de vierde set, maar met de schrik vrij kwam.

Anderson zou eigenlijk zondag al tegen Razma uitkomen. De 50-jarige darter moest echter in quarantaine, omdat hij contact had gehad met iemand die besmet was met het coronavirus.

Anderson kent sowieso een moeizaam seizoen, mede ook door een tegenstribbelende knie. „Ik heb al besloten dat dit een verloren jaar is. Er is geen druk”, stelde The Flying Scotsman eerder in gesprek met RTL7.

Mensur Suljovic

De middagsessie werd afgesloten met de partij tussen Mensur Suljovic en Matthew Edgar. De Oostenrijker ging op overtuigende wijze met de overwinning aan de haal. Mede dankzij zeven 180’ers won hij met 3-1.

Suljovic, die vorig jaar verloor van ’Super Mama’ Fallon Sherrock, treft in de volgende ronde nu Anderson.

Edgar schakelde maandag Maik Kuivenhoven uit. De 34-jarige Engelsman, die als darter ook een bekende YouTube-persoonlijkheid is, versloeg de Nederlander met 3-0.

Woensdag 23 december - middagsessie

Ricky Evans - Mickey Mansell (R2) 3-1

Gary Anderson - Madars Razma (R2) 3-1

Stephen Bunting - Andy Boulton (R2) 3-2

Mensur Suljovic - Matthew Edgar (R2) 3-1

