Koeman laat Suarez buiten Barcelona-selectie; Messi blijft captain

Suarez zou wel openstaan voor een transfer naar Juventus en Vidal wordt genoemd bij Internazionale. Umtiti had kunnen terugkeren in de selectie omdat hij uit quarantaine is na een positieve test op het coronavirus, maar kennelijk heeft Koeman voor dit seizoen ook geen plek voor de Franse international. De oefenwedstrijd tegen Tarragona is de eerste met Koeman als coach op de bank.

Messi is ook onder Koeman de aanvoerder van FC Barcelona. De Argentijnse aanvaller, die deze zomer eigenlijk wilde vertrekken uit Camp Nou, begint aan zijn derde seizoen als captain van de Catalaanse hoofdmacht. Hij nam de band in 2018 over van Andres Iniesta.

De spelers mochten beslissen wie de band draagt. Uit de stemming kwam dezelfde top-4 als afgelopen seizoen. Messi is de vaste aanvoerder, Sergio Busquets de eerste reserve. Gerard Piqué (derde) en Sergi Roberto (vierde) behoren ook tot het kwartet captains. Die vier spelers zijn allemaal opgeleid bij Barcelona.

’Houding verandert niet’

De 33-jarige Messi wilde in eerste instantie na een teleurstellend jaar zonder prijzen vertrekken, uit onvrede over het beleid van de clubleiding. De Argentijn dacht op basis van een clausule in zijn contract transfervrij te kunnen vertrekken naar een andere club, maar Barcelona bestreed de geldigheid van die clausule. Met de nodige tegenzin besloot Messi daarom toch te blijven. „Ik blijf bij Barcelona en mijn houding zal niet veranderen, hoe graag ik misschien ook weg wilde”, zei de zesvoudig wereldvoetballer van het jaar vorige week.