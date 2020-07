Huzarenstukje Fellaini: drie kopgoals in 7 minuten tijd

Zijn club Shandong Luneng versloeg Dalian Yifang met 3-2. Fellaini was de grote man met drie doelpunten in een tijdsbestek van 7 minuten. Tussen de 79e en de 86e minuut scoorde de lange Belg, telkens met het hoofd. Daarmee werkte hij een 1-0-achterstand weg. In de 93e minuut werd het nog 3-2.

Fellaini was eind maart de eerste voetballer uit de Chinese Super League die positief testte op het coronavirus. Na een verblijf in het ziekenhuis volgde een periode in quarantaine.

Het seizoen in China zou eigenlijk in februari beginnen. Alle wedstrijden worden nu gespeeld zonder publiek. De zestien teams zijn opgesplitst in twee hotelcomplexen - een in Dalian in het noordoosten van China en een in Suzhou, dicht bij Shanghai. Spelers en teamleden zijn de komende zeventig dagen verplicht in hun hotel te blijven. Bij overtredingen worden de teams uit de competitie gezet.