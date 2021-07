Sterren

Comedian Frank Skinner mag voetbalhit niet zingen voor EK-finale

Comedian Frank Skinner mag van de Europese voetbalbond UEFA zondagavond niet optreden voor de EK-finale tussen Engeland en Italië. In 1996 had hij samen met David Baddiel en The Lightning Seeds een hit met Three Lions. De song was gemaakt voor het EK dat in dat jaar in Engeland werd gehouden.