De Zwaan: ’Ik kijk ernaar uit om de nieuwe Van Barneveld te worden’

Jeffrey de Zwaan heeft voor de eerste keer in zijn carrière de laatste zestien bereikt. Ⓒ PDC

Amsterdam - Het scheelde niet veel of regerend wereldkampioen Michael van Gerwen had op het WK darts na de kerstdagen in z’n eentje de Nederlandse eer hoog moeten houden. Van de elf landgenoten sneuvelden er al negen, alleen Jeffrey de Zwaan wist in Alexandra Palace het hoofd boven water te houden. Zowel Van Gerwen als De Zwaan bewandelt zijn eigen weg naar een gedroomde finale.