Red Bull komt met zeer exclusief Hypercar-project

De zogeheten RB17 heeft een prijskaartje vanaf 5 miljoen pond, beschikt over een hybride V8-motor en 1100 pk. Wie de auto aanschaft is ook verzekerd van directe ondersteuning vanuit de fabriek. Red Bull is op dit moment overigens niet van plan om mee te doen aan bijvoorbeeld de 24 Uur van Le Mans in de Hypercar-klasse. Het is de eerste keer dat het in de Formule 1 zo succesvolle bedrijf een productieauto maakt.

„De RB17 destilleert alles wat we weten over het creëren van kampioenschaps-winnende Formule 1-auto’s in een pakket dat extreme prestatieniveaus levert in een circuitauto met twee zitplaatsen”, zegt Newey. „Gedreven door onze passie voor prestaties op elk niveau, verlegt de RB17 de ontwerp- en technische grenzen ver buiten wat eerder beschikbaar was voor liefhebbers en verzamelaars.”