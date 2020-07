Lewis Hamilton onder vuur na kritiek op Bill Gates

Hamilton deelde maandagochtend via een Instagram een bericht van internetpersoonlijkheid King Bach, waarin een interview met Bill Gates werd gedeeld, met als begeleidende tekst: „Ik weet nog wanneer ik mijn eerste leugen vertelde.”

De miljardair heeft miljoenen euro’s gedoneerd voor onderzoek naar een vaccin tegen het coronavirus. In het vraaggesprek wijst hij complottheorieën over het plaatsen van microchips in de vaccins naar het rijk der fabelen.

Hamilton, een groot promoter van Black Lives Matter, heeft maar liefst 18,3 miljoen volgers op Instagram. Velen van hen reageren vol ongeloof op het bericht van de Mercedes-rijder en wijzen hem op zijn invloed als bekend persoon.

Zij vinden dat de Brit angst zaait voor een eventueel vaccin, terwijl dat juist het coronavirus uit de wereld kan helpen en herinneren hem eraan dat er momenteel geen bewijzen zijn omtrent de geruchten over de chips.