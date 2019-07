Enorme domper voor Real Madrid

De 23-jarige Spanjaard, met Nederlandse roots, ging in het oefenduel met Arsenal finaal door zijn knie. Onderzoek wees uit dat Asensio een scheur heeft opgelopen in de voorste kruisband van zijn linkerknie en schade aan de buitenste meniscus. De kans is groot dat hij er negen maanden uitligt.

Asensio had zelf direct door dat het helemaal mis was. De international van Spanje sloeg zijn handen voor het gezicht en moest per brancard het veld verlaten. Real-coach Zinedine Zidane maakte zich na de oefenwedstrijd in het Amerikaanse Landover al zorgen over de blessure van Asensio. „Wij zijn heel bezorgd. Het is de knie. Hij is meteen naar het ziekenhuis gebracht en wordt onderzocht. Dit is het ergste wat er op deze dag is gebeurd.”

Asensio was afgelopen seizoen niet altijd zeker van een basisplaats. Wel scoorde hij zowel uit als thuis in de dubbele Champions League-ontmoeting met Ajax. Die treffers hielpen Real uiteindelijk niet aan een plek in de kwartfinales.