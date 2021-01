Minder voetbaltransfers voor minder geld in coronajaar

Er werden in 2020, waarin het coronavirus over de wereld rondwaarde, 17.077 internationale transfers geregistreerd, tegenover 18.047 in 2019. Volgens FIFA is het de eerste keer in tien jaar tijd dat het aantal internationale transfers omlaag is gegaan. Wel werden er in 2020 meer transfers geregistreerd dan in 2018 (16.547), staat in het Global Transfer Market Report.

Bij het overgrote deel van de transfers (14.804, 86,7 procent) werd er geen vergoeding overgemaakt. Van de 2.273 transfers waarbij er wel een bedrag werd betaald, bedroeg de transfersom in meer dan de helft van de gevallen (55,7%) minder dan 500.000 dollar (414.000 euro).

De tien duurste transfers waren goed voor ongeveer 15 procent van het totaal van alle transfersommen. Bovenaan de top tien staat de overgang van Kai Havertz, van Bayer Leverkusen naar Chelsea. De Premier League-club zou een bedrag van tussen de 80 en 100 miljoen euro hebben neergeteld voor de Duitser.