Flick moet weg vrijmaken voor Ten Hag of Tuchel

Flick vierde zijn zijn tweede overwinning in twee duels, na de zege van woensdag op Olympiakos Piraeus (2-0) in de Champions League. Onder de tijdelijke opvolger van de vertrokken Niko Kovac is Bayern weer helemaal opgeleefd. Met Flick was afgesproken dat hij tijdens de komende interlandperiode plaatsmaakt voor een oefenmeester die het seizoen moet afmaken bij Bayern. Rummenigge sluit echter niet meer uit dat Flick over twee weken ook op de bank zit tijdens de volgende competitiewedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf.

Volgens Flick is er nog geen overeenkomst over een langer dienstverband. „Ik ga zo met mijn vrouw van een mooie fles rode wijn genieten”, zei Flick. „Dan klopt het helemaal, dan ben ik tevreden. Mijn spelers hebben net laten zien dat ze van voetbal kunnen genieten. Ze hebben hun plicht gedaan. Ze deden het goed.”

De 54-jarige Flick was in 2014 assistent van bondscoach Joachim Löw toen Duitsland de wereldtitel veroverde in Brazilië.

