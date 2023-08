Orkun Kökcü verovert met Benfica Portugese Supercup

Kökcü werd na 70 minuten gewisseld door trainer Roger Schmidt (ex-PSV). Benfica had kort daarvoor de wedstrijd naar zich toegetrokken dankzij doelpunten van Ángel Di María, de Argentijn die deze zomer terugkeerde bij de Portugese club, en invaller Petar Musa. Porto-aanvoerder Pepe werd vlak voor tijd met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd.

De Noorse middenvelder Fredrik Aursnes, die net als Kökcü eerder bij Feyenoord speelde, deed de hele wedstrijd mee bij de winnende ploeg. Oud-Ajacied David Neres ontbrak in de selectie van Schmidt, maar vierde na afloop wel het feestje mee.

De in Haarlem geboren Kökcü leidde als aanvoerder Feyenoord afgelopen seizoen naar de landstitel. De 22-jarige middenvelder stapte daarna voor een bedrag tussen de 25 en 30 miljoen euro over naar Benfica. Hij kreeg in Lissabon het rugnummer 10.