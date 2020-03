Grand Prix van Australië op losse schroeven: positief coronageval bij McLaren

De kans is aanwezig dat de eerste wedstrijd van het seizoen nu wordt afgelast. Diverse coureurs, onder wie ook Max Verstappen, gaven aan alleen te willen racen als iedereen kan meedoen. „Als één team wegvalt, moeten we niet starten”, zei Verstappen. „Dat zou oneerlijk zijn.” Wereldkampioen Lewis Hamilton sprak openlijk uit dat wat hem betreft de race in Melbourne niet doorgaat.

Bij het Britse team McLaren rijden Carlos Sainz uit Spanje en de Engelse coureur Lando Norris. Ook bij de renstal Haas zijn mogelijk enkele teamleden besmet met het coronavirus. Vier medewerkers van Haas zijn getest en worden in afwachting van de resultaten in quarantaine gehouden. De medewerker van McLaren werd ook direct geïsoleerd toen deze de symptomen vertoonde die horen bij het coronavirus. Uit de test bleek dat hij of zij inderdaad besmet is.

De teambazen van McLaren besloten daarop hun team terug te trekken voor de GP van Australië. „Deze beslissing is niet alleen genomen met het oog op de gezondheid van de medewerkers en partners van McLaren, maar ook op die van de andere teams, de supporters en overige belanghebbenden in de Formule 1.”

Volgende week staat de Grote Prijs van Bahrein op het programma. De autoriteiten hebben al besloten dat daarbij geen publiek welkom is. Op 19 april zou de GP van China worden gehouden, maar deze is vanwege het coronavirus al uitgesteld.

Bij het Formule 1-team van Haas, waar vier teamleden ook werden getest op het nieuwe coronavirus, blijkt dat ze alle vier negatief hebben getest.