FC Twente neemt Vaclav Cerny definitief over van FC Utrecht

„Ik ben heel blij met het vertrouwen van FC Twente”, vertelt Cerny. „Ik voel me hier in de omgeving thuis en ik krijg van binnen en buiten de club alle steun. Dat geeft me kracht. Het is nu mijn drive om dat terug te geven als ik terug ben op het veld.”

Cerny herstelt momenteel van zijn knieblessure, die hij in januari opliep in de wedstrijd tegen Ajax. „De stappen die ik maak voelen goed. Ik train nog in de gym en werk toe naar het moment dat ik op trainingsveld verder ga opbouwen.”

Tijdens de eerste seizoenshelft maakte Cerny een uitstekende indruk bij de Tukkers. In zeventien duels kwam de buitenspeler tot zes goals en zeven assists.

Technisch directeur Jan Streuer is dan ook zeer content met de aanwinst. „Het is heel bijzonder dat Vaclav definitief naar FC Twente komt. We hadden nooit kunnen denken dat een speler die zo goed aan het seizoen begon als hij, een half jaar later een speler van ons zou worden. Vaclav is nog jong, heeft nog alle kansen en we hebben er alle vertrouwen in dat hij na zijn blessure weer op een heel goed niveau terugkomt, zeker met zijn mentaliteit.”