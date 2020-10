Rafael Nadal wint voor dertiende keer Roland Garros

Het is voor de 34-jarige Nadal de twintigste grandslamtitel in zijn carrière. Eerder veroverde hij ook al vier keer de titel op de US Open, twee keer op Wimbledon, en een keer de Australian Open. Nadal heeft nu het record van Roger Federer geëvenaard, die ook twintig grandslamtitels won.

Djokovic hoopte Nadal de kunnen naderen tot op één grandslamzege, maar de teller van de 33-jarige Serviër blijft nu staan op zeventien. Had Djokovic Nadal op een zeldzame Roland Garros-nederlaag kunnen trakteren, dan had hij de achterstand verkleind tot 18-19. Nu gaapt er een gaatje van drie eindoverwinningen tussen beide spelers.

Overwerk

Waar Nadal vrijdag in de halve eindstrijd zonder veel moeite afrekende met Diego Schwartzman, kwam er voor Djokovic nog behoorlijk wat ’overwerk’ bij kijken. In zijn partij tegen Stefanos Tsitsipas sloeg de Serviër zich koeltjes naar een 2-0 voorsprong, maar kwam de Griek razend knap terug tot 2-2. In de beslissende vijfde set gaf de frisheid van Djokovic de doorslag en kwalificeerde hij zich uiteindelijk toch voor de finale.

Novak Djokovic baalt, hij kan Nadal niet stoppen in de Roland Garros-finale. Ⓒ EPA

Nadal begon voortvarend aan de wedstrijd en brak Djokovic direct in de openingsgame. Het bleek de opmaat van een duel waarin Nadal de één jaar jongere Djokovic zijn wil oplegde en met zijn ’zware’ groundstrokes van hoek naar hoek stuurde. Djokovic onderging het wat gelaten en wist geen moment zijn gewenste niveau te halen.

Dertienvoudig kampioen Nadal speelde daarentegen zeer sterk en oogde bijzonder gedreven. Hij wisselde winners met zijn forehand af met dropshots en had op alles van Djokovic een antwoord; vooral de dropshots van de Serviër sorteerden weinig effect.

In de derde set leefde Djokovic nog even op. Hij maakte een break achterstand ongedaan en toonde strijdlust. Op 5-5 leverde hij echter zijn servicegame in met een dubbele fout en na 2 uur en 41 minuten maakte Nadal het niet veel later af op zijn eerste wedstrijdpunt. Dat deed de mondiale nummer 2 met een ace, waarna hij op zijn knieën op het gravel ging zitten.

Top-3 op all-time ranglijst

Nadal, Federer en Djokovic vormen de top-3 op de ranglijst van veroverde grandslamtitels. De Amerikaan Pete Sampras, die in zijn loopbaan veertien keer de sterkste was op een grand slam, is de nummer 4. Roy Emerson uit Australië kwam tot twaalf eindzeges.

Nadal pakte door Djokovic te verslaan zijn vierde titel op rij op Roland Garros. Vorig jaar was de Spanjaard ook de sterkste op de US Open. De laatste grandslamtitel van Federer, dit jaar absent in Parijs, dateert van 2018. De Zwitser won toen de Australian Open.

Vrouwen

Bij de vrouwen wordt de ranglijst aangevoerd door Margaret Court, die maar liefst 24 keer de beste was op een grand slam. Dat is één keer vaker dan de 39-jarige Amerikaanse Serena Williams, die op de Australian Open van 2017 haar vooralsnog laatste titel veroverde.