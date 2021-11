Premium Het beste van De Telegraaf

Shorttrackrivalen blijven hopen ondanks ’schrikbewind’ Schulting Grootste concurrenten loven Suzanne Schulting: ’Ze is een niet te stoppen trein’

Hans Ruggenberg

Suzanne Schulting is een ’niet te stoppen trein’ Ⓒ HH/ANP

DEBRECEN - Onder het ’schrikbewind’ dat Suzanne Schulting dik drie jaar voert op de shorttrackvloer, blijven haar rivalen hopen op een inhaalslag. De 24-jarige Friezin is met het oog op de Winterspelen in Peking over tweeënhalve maand dé te kloppen vrouw. Tijdens de World Cup in het Hongaarse Debrecen dansen de superlatieven over de supervrouw door de Fönix Arena. Van ’inspiratie’ tot ’het is een eer met haar te schaatsen’ en ’ze is een niet te stoppen trein’ luiden de loftuitingen. Al klinkt er ook het geluid dat de olympisch-, en meervoudig wereld- en Europees kampioene niet onverslaanbaar is.