Feyenoord kan niet stunten tegen Porto

Porto kwam na een klein kwartier op voorsprong. Nick Marsman zag er slecht uit bij het schot van Luis Diaz en liet de bal onder zijn handen door in het doel glippen. De tweede keer dat Porto voor het doel van Feyenoord kwam stond het 2-0. Tyrell Malacia werkte de bal ongelukkig in zijn eigen doel.

Eric Botteghin zorgde al snel weer voor een sprankeltje hoop in de Rotterdamse harten. Uit een corner kopte hij de 2-1 binnen. Die hoop werd nog groter toen Sam Larsson, op aangeven van Malacia, als een echte spits de gelijkmaker intikte.

Sam Larsson na de 2-2 van Feyenoord. Ⓒ ANP Sport

Vervolgens zag de scheidsrechter een handsbal van Luis Sinisterra in het eigen strafschopgebied over het hoofd, waarmee Feyenoord goed wegkwam. Zo werd het een knotsgekke openingsfase in het Estádio do Dragão. Voor rust kwam de thuisploeg nog wel op voorsprong. Francisco Soares maakte uit de counter na een Rotterdamse hoekschop de 3-2.

Het eerste spannende moment na rust kwam 20 minuten voor tijd, toen het geluk niet aan de zijde van Feyenoord was: bal op de paal. Advocaat rook bloed en voerde direct daarna bijna een dubbele gouden wissel door, ware het niet dat Luciano Narsingh de voorzet van mede-invaller Yassin Ayoub van dichtbij niet kon bekronen tot assist.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat probeert zijn manschappen naar de overwinning te schreeuwen. Ⓒ AFP

Feyenoord deed er tot aan het laatste fluitsignaal alles aan, maar de Rotterdammers waren niet bij machte om Porto echt op de knieën te krijgen. Zo eindigt het Europese avontuur van de mannen van Advocaat in de groepsfase.

Bekijk ook: Deze ploegen overwinteren in Europa League

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Europa League.