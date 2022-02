PSV onderuit tegen AZ na blunder doelman Yvon Mvogo

Het was Armando Obispo die PSV in de 19e minuut wel op voorsprong zette uit een kopbal. Vijf minuten voor rust was het Bruno Martins Indi die de gelijkmaker maakte: 1-1. De centrale verdediger had weer een basisplaats nadat hij een tijdje aan de kant stond met een voetblessure.

Bruno Martins Indi scoort de 1-. Ⓒ ANP

Bij PSV verdedigde Yvon Mvogo het doel. Joël Drommel was gepasseerd. Trainer Roger Schmidt, die aan het eind van het seizoen vertrekt uit Eindhoven, was ontevreden over de keeper en zette hem op de bank.

Mvogo ging een kwartier voor tijd gruwelijk in de fout. Hij verkeek zich op een bal van de ingevallen Zakaria Aboukhlal waardoor Jesper Karlsson de 2-1 voor de Alkmaarders in het lege doel kon schieten.

PSV leed de tweede competitienederlaag op rij, na de 1-2 van twee weken geleden tegen Ajax. AZ verloor op 7 november vorig jaar voor het laatst in de Eredivisie. Destijds was Feyenoord met 1-0 te sterk.

