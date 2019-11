Tadic: ’We zullen onze fans missen’

Dusan Tadic in actie op de training. Ajax traint in aanloop naar de Champions League wedstrijd tegen Chelsea. Ⓒ ANP

LONDEN - Dusan Tadic heeft vertrouwen in een goede afloop van het uitduel van Ajax met Chelsea in de Champions League. „Als we zuiniger in balbezit zijn, dan kunnen we ook hier het verschil maken”, zei de aanvoerder. „Iedere ploeg heeft het dan moeilijk met ons.”