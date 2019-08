Gonzalez (21) alternatief bij PSV voor dure Doan

Nicolas Ivan Gonzalez Ⓒ BSR Agency

EINDHOVEN - FC Groningen verlangt een bedrag dat een overgang van Ritsu Doan (21) tot de grootste binnenlandse transfer van het laatste decennium maakt. De club zet in op een transfersom van zo’n 13,5 miljoen euro, plus een stevig doorverkooppercentage. Een bedrag dat PSV bij lange na niet voor de Japans international wil betalen. Doen de noorderlingen geen water bij de wijn tijdens de onderhandelingen, dan komt mogelijk de Argentijns jeugdinternational Nicolas Ivan Gonzalez (21) van VfB Stuttgart in beeld in Eindhoven.