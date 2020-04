Mooi gebaar bij Schreuder en Bosz

Alfred Schreuder is hoofdtrainer van de middenmoter, zijn broer Dick assistent-coach.

De opbrengst wordt in het speciale hulpfonds gestoken dat de club heeft opgezet. Hoffenheim richtte dat onlangs op om bedrijven en inwoners in de regio te helpen.

,,Het is belangrijk voor ons om te laten zien dat we allemaal samenwerken in een ongekende, uitzonderlijke situatie”, aldus CFO Frank Briel. ,,Dat betekent voor elkaar opkomen.”

Leverkusen

Spelers, leden van de technische staf en bestuursleden van Bayer Leverkusen leveren ook een deel van hun salaris in. Trainer Peter Bosz en zijn spelers waren al een tijdje in overleg met de clubleiding om tot een oplossing te komen.

De Bundesliga wordt sowieso niet voor de maand mei hervat. De spelers van Leverkusen trainen voorlopig in tweetallen. De groepstraining mag nog niet worden hervat.

Cagliari

De voetballers en technische staf van Cagliari zien eveneens af van een volledig maandsalaris. Ze willen hun club, uitkomend in de Serie A, tegemoetkomen in de coronacrisis.

„Iedereen is erg solidair”, zegt voorzitter Tommaso Giulini van Cagliari. „Als de competitie niet meer wordt hervat, dan zullen we kijken welke maatregelen dan nodig zijn.”

Veel Italiaanse voetbalclubs onderzoeken op dit moment hoe ze de financiële schade van het coronavirus gedeeltelijk kunnen compenseren. Matthijs de Ligt en zijn ploeggenoten van Juventus leveren in vier maanden ook veel salaris in. De kampioen van Italië verwacht zo 90 miljoen euro uit te sparen.

Ook Stefan de Vrij en zijn medespelers van Internazionale zijn in gesprek met de clubleiding.