Spannende uren voor Koeman en Depay: ’Barça hoopt op Paris Saint-Germain’

Beiden hopen op een hereniging in Camp Nou, maar de tijd dringt. De transfermarkt in Spanje en Frankrijk gaat maandag om middernacht dicht. En om Depay te kunnen overnemen van Lyon, dient Barça op basis van de financiële spelregels van La Liga eerst nog een speler voor een flink bedrag te verkopen. Dat zou Ousmane Dembélé kunnen zijn, die in de belangstelling staat van diverse clubs, waaronder Manchester United.

De Spaanse krant El Mundo Deportivo meldt maandagavond dat díe deal echter geen doorgang vindt, omdat United Dembélé alleen zou willen huren. Barça wil de aanvaller juist verkopen. Een andere ’uitweg’ voor Depay zou een vertrek van Rafinha uit Camp Nou zijn. De 27-jarige Braziliaan zou in de belangstelling staan van Paris Saint-Germain.

„Wij willen graag, Memphis wil graag”, zegt Koeman tegen de NOS. „Maar door de financiële situatie bij de club is het duidelijk dat er eerst een speler weg moet voordat er een speler binnen kan komen.”

De oud-international is al jaren zeer gecharmeerd van Depay, die onder leiding van de toenmalige bondscoach Koeman bij Oranje helemaal opbloeide. „Memphis is een geweldige aanvaller. Hij kan in de spits spelen en aan de zijkant, met name aan de linkerkant. Hij heeft heel veel power. Het is een speler die voorin een een bal vasthoudt, zijn duels wint en een hoog rendement heeft. Als je met een speler op een goede manier gewerkt hebt en je hebt een klik, denk ik dat het ook hier kan werken.”

Depay verblijft momenteel met Oranje in Zeist voor de komende interlands tegen Mexico (woensdag), Bosnië-Herzegovina (zondag) en Italië (14 oktober).