Transfer Memphis Depay naar Barcelona voorlopig in de ijskast

Depay is persoonlijk rond met FC Barcelona over een vierjarig contract en FC Barcelona was er vorige maand uit met Olympique Lyon voor een bedrag van 25 miljoen euro met een bonus van vijf miljoen euro. Een bedrag dat maandag naar beneden was bijgesteld: 20+5 miljoen euro.

Geen akkoord met Manchester United

Maar de Spaanse Liga als toezichthouder namens de Spaanse overheid weigert toestemming te geven, omdat de Catalanen hun financiën niet op orde hebben. Een grote transfer zou ruimte scheppen om Depay alsnog op te halen. Hoewel Koeman tot maandagavond hoopte op Depay – tegen Sevilla stond zelfs Frenkie de Jong even in de spits – liepen de onderhandelingen tussen Barcelona en Manchester United over Ousmane Dembélé vast. De aanvaller wil niet naar Engeland, zodat de extra financiële armslag achterwege blijft.

Zodoende ziet Depay, die zijn ploeggenoten bij Oranje ’s middags al vertelde dat hij niet meer geloofde in een vertrek, zijn droomtransfer naar FC Barcelona in duigen vallen. Hij moet erop vertrouwen dat de Catalanen in januari terugkomen. Voor Olympique Lyon is het een tegenvaller, omdat Depay weigerde bij te tekenen en volgende zomer gratis de deur uitloopt.