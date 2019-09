Kompany prijst Van Dijk de hemel in

„Het is misschien raar om te zeggen, want hij speelt nog niet zo lang in de Premier League als bijvoorbeeld John Terry en Rio Ferdinand ooit deden. Maar Virgil heeft de afgelopen jaren laten zien dat als hij eerder in de absolute top terecht was gekomen, hij nu nóg beter was geweest”, zo verduidelijkte Kompany zijn keuze voor de Europees voetballer van het jaar.

Volgens de 33-jarige trainer/coach van Anderlecht, heeft de vijf jaar jongere Van Dijk nog een enorme potentie om te groeien als voetballer. En dat is goed nieuws voor zijn club Liverpool, dat begin 2018 zo’n 85 miljoen euro neertelde voor de voormalig stopper van FC Groningen, Celtic en Southampton en volgens Kompany al veel te danken heeft aan de Nederlander.

Virgil van Dijk kust de Champions League-trofee. Ⓒ Reuters

„Virgil heeft een enorme impact gehad op zijn team. Liverpool is door hem een totaal ander team geworden.” The Reds wonnen afgelopen seizoen onder leiding van Van Dijk, die door trainer Jurgen Klopp als captain is aangewezen, de Champions League. In de Premier League eindigde Liverpool vlak achter City als tweede.

Vincent Kompany en Manchester City namen woensdag afscheid van elkaar. Ⓒ BSR Agency

Kompany kwam van 2008 tot 2019 voor City en won met de club vier landstitels, twee FA Cups, vier League Cups en twee Community Shields. Afgelopen zomer keerde hij terug naar zijn oude club Anderlecht.

