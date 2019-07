Djokovic houdt huis in tweede ronde op Wimbledon

Djokovic stond tegen de Amerikaan Denis Kudla slechts zeven games af. In dik anderhalf uur werd het 6-3, 6-2 en 6-2. De Servische titelhouder had na veertien minuten al een 5-0-voorsprong en een afstraffing leek in de maak. Heel pijnlijk werd het niet voor de nummer 111 van de wereld, die zich pas op het vierde wedstrijdpunt gewonnen gaf.

Anderson had het een stuk lastiger met Djokovic' landgenoot Janko Tipsarevic, die pas na vier sets was verslagen. Het werd 6-4, 6-7 (1), 6-1 en 6-4. De partij duurde drie uur. Voor Anderson is Wimbledon pas het vierde toernooi van het seizoen. De Zuid-Afrikaan sloeg het hele gravelseizoen over wegens een elleboogblessure.

Begin dit jaar verloor Anderson op de Australian Open nog in de tweede ronde.