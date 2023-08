FC Twente mikt op aanvaller Mitchell van Bergen

De oud-speler van Vitesse en SC Heerenveen is een snelle buitenspeler en daar is FC Twente nadrukkelijk naar op zoek. Van Bergen, een oud-jeugdspeler van Willem II, maakte al op zijn zestiende zijn debuut voor Vitesse en werd daarmee de jongste debutant ooit van de Arnhemse club. In 2018 maakte de Brabander de overstap naar SC Heerenveen, dat hem twee jaar geleden voor 2 miljoen euro verkocht aan Stade de Reims. Afgelopen seizoen was Van Bergen voornamelijk bankzitter bij de club uit de champagnestad die bereid is mee te werken aan een vertrek. Zowel een verhuur als een definitieve transfer behoort tot de mogelijkheden.

Pellistri

Behalve Van Bergen staat ook de Uruguayaan Facundo Pellistri bij FC Twente op het lijstje van mogelijke aanvalsversterkingen. De club uit Enschede hoopt de 21-jarige aanvaller te huren van Manchester United. Pellistri is in de voorbereiding al meermaals in actie gekomen voor de club van manager Erik ten Hag, die bij de aanvaller een goed woordje zou hebben gedaan voor een tijdelijke overgang naar FC Twente.

FC Twente wil zich nog met vier spelers versterken. Naast twee vleugelaanvallers moet er ook nog een centrale verdediger bij komen, in het ideale geval een centrumverdediger, die ook als back-up van Gijs Smal kan dienen op de linksbackpositie. Daarnaast hoopt FC Twente nog altijd FC Volendam-middenvelder Carel Eiting aan de selectie toe te voegen. De oud-Ajacied schermt met een clausule in zijn contract waardoor hij voor circa 400.000 euro de overstap zou kunnen maken, maar FC Volendam heeft een andere visie op de afspraken en heeft een clausule in het contract van Eiting gelicht, waardoor hij tot medio 2025 vastligt. De partijen bakkeleien daar al meerdere weken over, waardoor er nog altijd geen doorbraak is bereikt.